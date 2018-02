Kortrijk zoekt burgers voor investering in zonnepanelen

In ruil daarvoor krijgen ze een rendement tussen de 2 en 4% en dat is meer dan de opbrengst van een spaarboekje. Enkele maanden geleden was Kuurne de eerste gemeente die een model uitrolde om inwoners te laten mee investeren in zonnepanelen op de daken van zo’n 40 gebouwen van de gemeente. Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein noemde het een voorbeeld voor Vlaanderen.

Nu zoekt ook Kortrijk inwoners die tussen de 25 euro en 5.000 euro willen investeren. De panelen komen op sportcampus Lange Munte, het regionaal erfgoeddepot, de evenementenhal Départ en innovatiehub Hangar K, beiden op Kortrijk Weide.