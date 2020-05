Kortrijk zoekt geschikte bloklocaties voor studenten

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat ze straks weer samen mogen studeren, maar omwille van de socialdistancing is daar in de schoolgebouwen te weinig ruimte voor. Veel studenten zitten al weken thuis. De verleiding is dan groot om op het web te surfen waardoor het studeren niet lukt. Als dat samen gebeurt neemt de motivatie toe en is er ook meer sociale controle. Bibliotheken hebben nu minder ruimte en vandaar de oproep om het aanbod uit te breiden. Kortrijk heeft al enkele oplossingen. Zo denkt onderwijsschepen Kelly Detavernier onder meer aan de Warande.