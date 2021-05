Het masterplan voor de site in Kortrijk ligt er al even: twee hectare groot, met straks 33 woningen en een park van anderhalve hectare. Het centrale gebouw moet een buurthal worden.

Maar een definitief ontwerp is er nog niet: tegen de zomer wil Kortrijk daarvoor een bureau aanstellen. Mensen in de buurt zullen ook hun mening kunnen geven in de aanloop naar het definitieve ontwerp, belooft de stad.

De stad voorziet 1,7 miljoen euro voor het park en de buurthal.