Kortrijk zoekt tijdelijke uitbater voor Raadskelder

De stad Kortrijk is op zoek naar creatieve uitbaters voor de Raadskelder.

Volgens het stadsbestuur heeft de Raadskelder door haar ligging en historische karakter een groot potentieel om een unieke en aantrekkelijke toplocatie te worden. Concreet zoekt Kortrijk iemand voor de periode 1 september 2017 tot 1 februari 2018. De kandidaten krijgen tot 14 juni de tijd om een concept in te dienen. Aansluitend wordt een selectie voorzien van de voorstellen. Het is mogelijk dat de stad aan verschillende projectindieners vraagt om samen te werken wanneer dit versterkend of complementair blijkt. Ook een samenwerking met de stad moet mogelijk zijn.

Kandidaturen kunnen digitaal worden ingediend via raadskelder@kortrijk.be tegen uiterlijk 14 juni 23u59. Een papieren aanvraag kan gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen uiterlijk tegen 16 juni.

Kortrijk verwacht een origineel concept en een sterk businessplan met een overzicht van de investeringen. De stad stelt de Raadskelder gratis ter beschikking vanaf 1 september 2017 tot 1 februari 2018. Voor de energie en water kosten wordt een maandelijks vast bedrag van € 100 aangerekend ten laste van de toekomstige uitbater.