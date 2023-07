Kortrijks busverbod voor amokmakers breidt uit naar hele land

Op de lijst van tien punten staat onder meer een busverbod voor amokmakers, terwijl de vraag naar bodycams voor controleurs zal worden onderzocht.

Wie voor overlast zorgt op het openbaar vervoer, kan dus voortaan een busverbod krijgen. In Kortrijk bestaat zo’n busverbod al sinds dit voorjaar. Aanleiding was een reeks incidenten met jongeren. Eén jongere kreeg toen effectief al een verbod om de bus te nemen omdat hij herhaaldelijk de chauffeur lastigviel. Het verbod geldt voor twee maanden. Nu breidt die maatregel dus uit naar openbaar vervoer in het hele land, op initiatief van minister van justitie Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk.

Zo'n busverbod is volgens de hoofdcommissaris van de lokale politie in Kortrijk nog maar één keer effectief uitgesproken. Het voordeel ervan is dat de betrokkene snel gestraft kan worden. Van Quickenborne wijst erop op dat geweld tegen mensen met een maatschappelijke functie, zoals agenten en hulpverleners maar ook treinbegeleiders, buschauffeurs en controleurs, met het nieuwe strafwetboek strenger zal worden bestraft.

