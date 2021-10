Kortrijks schepen Vandendriessche stapt uit de politiek

Arne Vandendriessche, die in Kortrijk voor Team Burgemeester schepen is van sport en economie, verlaat de politiek.

De combinatie met zijn bloeiend bedrijf Signpost en een jong gezin brengt hem tot die beslissing.

Vandendriessche nam zijn beslissing eigenlijk twintig maanden terug al, voor corona uitbrak. Tijdens de pandemie wilde hij het schepencollege niet in de steek laten. Maar nu vindt hij wel dat het moment er is. Zijn bedrijf Signpost biedt hardware en software aan in het onderwijs en telt zo'n 150 medewerkers. Het draait een omzet van 100 miljoen euro.

Wie Vandendriessche opvolgt in het schepencollege, raakt morgen bekend.

Reacties

Vandendriessche zal gemist worden in de Kortrijkse politiek Niet alleen in eigen rangen. Zelfs de CD&V-oppositie laat bij monde van fractieleider Hannelore Vanhoenacker weten dat het een jammere zaak is. "Hij is gedreven voor alles wat zijn pad kruist, ook zijn opdracht bij de stad. Getriggerd door vele signalen en prikkels van bewoners van de stad, met een hart voor ondernemers en sporters. Ambitieus voor stad en streek. Dikke merci Arne voor wat is geweest en heel veel succes in alles wat nog komen zal!"

