Kortrijks team wint 'Nurse of the year'

Elk jaar zet de verkiezing van Nurse of the year een verpleegkundige, zorgkundige en een volledig team in de bloemetjes. En met het voorbije jaar achter de kiezen maakten deze mensen meer dan ooit het verschil.

In Kortrijk viel het team verpleegkundigen van de dienst Neurologie in AZ Groeninge in de prijzen. Uit meer dan 240 kandidaten uit heel Vlaanderen krijgen zij de award 'Nurse of the year'.

Jamie Demoulin: “Wij waren al supertrots dat wij in de top vijf zaten.” Het was wel een bijzonder jaar. Het team van 24 personen opende mee de COVID-afdeling in het ziekenhuis en sprong bij op de dienst intensieve zorgen en dat laat een blijvende indruk na. “Er zijn superveel mensen overleden. Dat virus is echt supergevaarlijk. We waren snel op elkaar ingespeeld en dit verliep goed, iedereen hielp elkaar. We zorgden ervoor dat familie contact had met patiënten, dat vuile was naar beneden werd gebracht en nog zoveel meer. Toen we dachten dat alles voorbij was, werd het alleen nog maar erger. Ze hadden hulp nodig op intensieve zorgen. Zonder problemen stonden we klaar om hen te ondersteunen."