Kortrijkse burgemeester tegen illegale betoging

Kortrijk verwacht zondag tegen de avond betogers in de stad. Volgens berichten die de politie kon inkijken, werd op sociale media nadrukkelijk een oproep gedaan om samen te troepen in Kortrijk. De betoging zou gaan om het zinloos geweld van afgelopen week in de stationsbuurt.

Niet enkel zou deze actie niet conform zijn met de nieuwe maatregelen van de federale regering, burgemeester Ruth Vandenberghe betreurt vooral dat de betoging niet is aangevraagd: "Meestal kunnen we samen met de organisator en de politie afspreken hoe het correct kan verlopen. Nu hebben de organisatoren zelfs niet de moeite gedaan om zich in regel te stellen."

Dag van sereniteit

Politiezone Vlas stelt zich dan ook streng op en neemt volgende voorzorgsmaatregelen & krijgt ondersteuning van de federale ordediensten:

- Sterk inzetten op handhaving.

- Elke poging tot of effectieve ordeverstoring, van eender wie, zal aanleiding geven tot een bestuurlijke en of gerechtelijke arrestatie.

- Elke overtreding, op eender welke wetgeving in dit kader, zal geverbaliseerd worden.

"1 november is een dag van sereniteit, en herdenken we onze overleden vrienden en geliefden. Zeker in zo'n moeilijk jaar als 2020, waarin we vaak te haastig en beperkt afscheid hebben moeten nemen", vertelt de burgemeester. "Wie zich niet kan gedragen, zal dan ook een boete mogen verwachten."