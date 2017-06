Alle huidige medewerkers behouden hun job, er wordt nog een algemeen directeur aangesteld. In de nieuwe fusiemaatschappij zullen minder mandatarissen zetelen en er is ook een ambitieus investeringsprogramma. De volgende jaren wordt meer dan 200 miljoen geInvesteerd in ruim 1200 (ver)nieuwbouwwoningen. Sociale woningen die er nood aan hebben worden gerenoveerd. Voor klanten komt er één centraal aanspreekpunt en één inschrijvingsregister in de Nieuwstraat in Kortrijk.