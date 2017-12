Kortrijkse jongeman (18) rapt over dood vader

"Zwoare verliezen" is een nieuw nummer van de Kortrijkse Hip Hop Academie De Stroate. Daarin rapt Louis (18) over de dood van zijn vader.

De kerstperiode is voor velen dé periode van het jaar waar familie, delen & gezelligheid centraal staan. Tegelijk is deze periode voor veel mensen een droevige periode, waarin zij worden geconfronteerd met melancholie en de verliezen die zij geleden hebben in hun leven.

Het nummer “Zwoare Verliezen” is een zeer persoonlijk, en voor sommigen misschien confronterend nummer. Louis verloor vorig jaar zijn vader aan de gevolgen van kanker. In het schrijven en rappen vond hij een manier om om te gaan met de gevoelens die gepaard gingen en gaan met dit verlies. Zo kwam dit nummer tot stand, waarin Louis vertelt over het gemis, de pijn en het verlies. Het nummer is open en confronterend, en weerspiegelt zo de realiteit van deze jongeman. Hij draagt deze videoclip op aan zijn vader.

De Zwevegemsestroate EP

“Zwoare Verliezen” is, na MC Rizz’s - “Wudder”, de tweede officiële videoclip van "De Zwevegemsestroate EP". De Zwevegemsestroate EP is het eindresultaat van één jaar van de muzikale jongerenwerking van Hip Hop Academie De Stroate in de Kortrijkse Zwevegemsestraat 13.