Kortrijkse moskee kan nog niet verhuizen

De verhuizing werd drie jaar terug aal aangekondigd, in 2015. “ Maar de precieze timing blijft op dit moment koffiedik kijken, we zijn afhankelijk van de vorderingen die Bio-Planet maakt in hun verhuisplannen”, vertelt Yassin El Attar, de woordvoerde van de islamitische en Culturele vereniging Kortrijk bij Stadsradio Quindo. “We kijken alleszins enorm uit naar onze nieuwe moskee, die eigenlijk een islamitisch cultureel centrum is. Het gebouw is meer dan een gebedsplaats alleen. Er zal ook plaats zijn voor verenigingen uit de buurt en voor verschillende workshops.”

Erkenning is er ook nog niet

“Los van de verhuis willen we de moskee zo snel mogelijk laten erkennen door de Vlaamse regering“, vervolgt Yassin El Attar. “Ons dossier is zo goed als klaar. Het is nu wachten op het nieuwe kader van minister Homans”, aldus nog Yassin El Attar.