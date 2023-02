Kortrijkse moslimgemeenschap opgelucht na erkenning vergunning

De opluchting bij de moslimgemeenschap in Kortrijk is groot nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar vergunning voor een nieuwe moskee bevestigt.

Vlaams Belang had samen met een buurtcomité een jaar geleden klacht ingediend bij de Raad tegen de omgevingsvergunning.

De leden van de Atakwa Moskee kunnen nu echt starten met de verbouwingen van dit winkelpand van 2.500 vierkante meter langs de Brugsesteenweg. Naast een gebedsruimte voor 650 moslims komt er ook een socio-culturele ruimte. Acht jaar geleden waren de plannen er al, maar sindsdien woedde een politieke en juridische strijd. Mohamed Ahouna, gemeenteraadslid Team Burgemeester/ Kortrijkse moslim: "We kunnen eindelijk van start gaan. We gaan er zo snel mogelijk werk van maken zodat we dan kunnen verhuizen. Er zijn ingrijpende werken gepland om het gebouw te bekleden. Er zijn ook infrastructuurwerken zoals een voorzetgevel en een koepel. Er omt ook een binnentuin en een groot dakterras." (lees verder onder de foto)

Atakwa zal blijven communiceren met de buurt, en angst voor radicalisering is niet nodig klinkt het. "Die vrees is volledig onterecht. Ik kan zeggen dat er een erkenningsprocedure loopt. Dat is één van de strengste die ik ooit gezien heb. Daaruit zal blijken dat we een heel goed en zorgzaam bestuur hebben dat hier activiteiten organiseert. In november van dit jaar verwachten we ten laatste een antwoord."

