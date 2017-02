Kortrijkse ontvoerd en seksueel misbruikt in Australië

Het meisje was eerder deze week als vermist opgegeven, maar werd daags nadien dankzij een tip aangetroffen op de boerderij van de man. Volgens de politie werd ze daar tegen haar wil vastgehouden. De feiten speelden zich af in de regio van Murray Bridge, in het zuiden van Australië. De Kortrijkse verblijft daar met een toeristenvisum. In haar zoektocht naar werk plaatste ze een zoekertje.

Donderdag sloeg haar familie in ons land alarm. De jonge vrouw werd gisteren aangetroffen op een boerderij in Meningie. Het onderzoek is ngo volop aan de gang. Voorlopig blijft ze onder de hoede van de politie in Murray Bridge. "Ze heeft het een en ander meegemaakt. We moeten nog uitzoeken wat er precies is gebeurd", aldus inspecteur Greg Hutchins aan ABC News. Hij beklemtoonde nog dat de jonge vrouw "veilig en gezond is".