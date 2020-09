Kortrijkse pralines erkend als streekproduct

Het gaat om de Paardenkoppraline en de Cortryck praline. Die zijn al sinds jaar en dag geliefd in de Leiestreek en hebben een sterke link met de regio. De paardenkoersen inspireerden de chocolatiers. Ze gebruikten een moule van een paardenkop, vulden die met hazelnootpraliné en voegden een krokante toets toe.

Op de Cortryck praline schitteren de Broeltorens, de iconische gebouwen uit de thuisstad van Chocolatier Vandenbulcke. De praline is gemaakt met hazelnoot-praliné, gepofte rijst en is gehuld in fondant- of melkchocolade.