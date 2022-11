Kortrijkse rally: veiligheid boven alles

De rally ‘Zes uren van Kortrijk’ heeft al jaren een ijzersterke reputatie op vlak van veiligheid, al stellen critici zich de vraag of rally nog van deze tijd is. Na het dodelijke ongeval tijdens de Condrozrally is dit thema bijzonder actueel. Ongevallen zijn echter niet helemaal uit te sluiten. Dat bleek ook vandaag in Kortrijk nadat drie wagens uit de bocht gingen. De veiligheid van piloten en toeschouwers kwam evenwel nooit in het gedrang en dat is voor de organisatie cruciaal. In de Guldensporenstad zetten de hulpdiensten en organisatoren alles op alles om menselijke drama’s te vermijden. Zo rijden er bijvoorbeeld geen rallywagens door de bebouwde kom en ook de snelheid ligt hier lager dan in andere rally’s.