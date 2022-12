Kortrijkse schepen vraagt Brugge om kandidatuur Europese Culturele Hoofdstad in te trekken

De Kortrijkse schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) vraagt aan Brugge om de kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad 2030 in te trekken en samen te werken. Dat doet de schepen in een open brief.

Ronse oppert om met Brugge samen te werken aan de kandidatuur van de stad Kortrijk. Vorige week kondigde Brugge zijn kandidatuur aan voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030. De stad sleepte de titel in 2002 al in de wacht maar waagt nu, twintig jaar later, nog een poging.

"Weinig collegiaal"

Kortrijk kondigde eerder al zijn kandidatuur aan, en reageerde meteen verbolgen op de kandidatuur van Brugge. "Ik wens ze veel succes maar vind het weinig collegiaal", klonk het toen bij schepen Ronse. In zijn open brief gaat de schepen nog een stap verder en vraagt hij Brugge om de kandidatuur in te trekken en zich achter de kandidatuur van de stad Kortrijk te scharen.

"Laat ons zoals de Limburgers een sterk en verenigd front vormen. Verzwak onze West-Vlaamse kandidatuur niet, maar geloof dat het podium dat Kortrijk kan krijgen ook Brugge goed zal doen. Brugge is zo'n mooie stad. Het heeft een ingeslapen imago maar rond Brugge zijn ook heel wat dynamische bedrijven, sterke culturele spelers. Zet u achter onze kandidatuur in plaats van geld en middelen te investeren in een kandidatuur waarvan je nu al weet dat Europa niet geneigd is", klinkt het in de open brief.

"Geen twee keer"

Ronse haalt het argument aan dat een stad vermoedelijk niet twee keer de titel in de wacht zal slepen. "De directeur van het programma voor Culturele Hoofdstad van Europa zei ons dat ze zowel hoofdsteden als steden die het al waren vermijden."

