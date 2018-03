Kortrijkse slechtvalken vanaf nu live te volgen

Sinds 2008 is er een nestbak voor slechtvalken op de Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk. Vorig jaar begonnen de vogels rond deze periode te broeden, dus is er opnieuw goede hoop voor dit jaar. Het nest is vanaf nu live te volgen.

“Iedereen kan het doen en laten van de slechtvalken live volgen. Zo zie je de roofvogels op hun best: in de vrije natuur, ook al is het midden in de stad", aldus Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu.

Om de vogels beter te kunnen opvolgen, is er nu een webcam bij de nestbak geplaatst. Voor vogelliefhebbers, maar ook voor de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen van Natuurpunt, is dit een uitgelezen manier om het nestgedrag van de vogels vanop de eerste rij te volgen.

Zwaar te verduren

De opkomst van de slechtvalk in Zuid-West-Vlaanderen is opmerkelijk. De laatste decennia had de slechtvalk het zwaar te verduren. Jacht, het verkleinen en verstoren van de natuurlijke habitat en een overbelasting van het leefmilieu waren de oorzaak. In de jaren ’60 was het dier bijna helemaal verdwenen door het overmatige gebruik van de insecticide DDT. Sinds het verbod op dergelijke schadelijke stoffen, de wettelijke bescherming van het dier en een verbeterd groenbeheer breidt de populatie exponentieel uit.