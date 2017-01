Kortrijkse speciaalbieren vallen in de prijzen

De Zeven Zonden-bieren Invidia en Superbia wonnen beide een bronzen medaille. De bekroning bevestigt het succes van de jonge Kortrijkse brouwfirma Hugel, opgericht door Koen Hugelier (40) uit Heule, die eerder in 2015 een gouden medaille won op de Brussels Beer Challenge.

Brouwer Koen Hugelier is opnieuw trots: “Deze nieuwe bekroning bevestigt wat de jury van de Brussels Beer Challenge in 2015 al zei: Invidia is een uitzonderlijk bier. Deze internationale prijs maakt opnieuw duidelijk dat de Zeven Zonden-bieren wereldwijd in de smaak vallen, en dat is een bekroning voor het vele harde werk van de afgelopen jaren.” Dat nu ook Superbia in de prijzen viel, het nieuwste bier van Hugel, toont dat het succes van voorganger Invidia geen toevalstreffer was.