Kortrijkse stadsschouwburg gaat laatste maanden in voor lange renovatie

In de Stadsschouwburg in Kortrijk zijn de laatste repetities aan de gang voor de opvoering van de operette “De Lustige Weduwe”. Binnenkort sluit de schouwburg voor minstens twee jaar en de verenigingen staan dus voor een moeilijke tijd.

De Kortrijkse verenigingen die hun thuisbasis hebben in de stadsschouwburg, moeten op zoek naar alternatieven, want over dik twee maanden gaat de schouwburg dicht voor minstens twee seizoenen. Frederik Arie van het Kortrijks Lyrisch Toneel:

" Het worden heel moeilijke jaren. Het is niet simpel. We hadden ook liever hier verder gespeeld. Maar het is nu eenmaal zo. Dan moeten we ook voor minstens voor een jaar of drie naar een andere locatie op zoek en dan ook in de hoop dat het publiek ons wil volgen, want dat is nog altijd het belangrijkste."

Dirigent geeft het stokje door na 50 jaar

De Kortrijkse dirigent Ronny Delombaerde die 50 jaar lang orkesten leidde in de schouwburg, legt na de opvoering "De Lustige Weduwe" definitief het stokje neer.

Nog één keer dirigeert hij nu een orkest van twintig muzikanten voor de operette "De Lustige Weduwe". Hij heeft dan vijftig jaar professionele orkesten gedirigeerd in Kortrijk, Ieper, Tielt en Oostburg en dat op meer dan 1.000 operettes, musicals, revues enz.