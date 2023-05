Kortrijkse taxidermist vertegenwoordigt onze provincie in 'Ambacht in de Kijker'

De opgezette dieren van de Kortrijkse Frauke Vandekerckhove zijn een begrip in de wereld van de taxidermie. Het is dan ook geen verrassing dat zij onze provincie vertegenwoordigt in de nationale wedstrijd 'Ambacht in de Kijker'.

“Ambacht in de Kijker” is een competitie waarbij voor iedere provincie een kandidaat is geselecteerd. Bedoeling is om de Belgische ambachtssector in de schijnwerpers zetten en zo de ambachten promoten bij het grote publiek, én jongeren warm maken voor deze sector en haar opleidingen.

Op de tafel van Frauke krijgen dode dieren een tweede leven. De dieren stierven een natuurlijke dood. Voor beschermde soorten moet Natuur en Bos wel toestemming geven. Frauke is nu bezig met een boomvalk die tegen een raam is gevolgen en straks dient als lesmateriaal. Maar ook treurende dierenvrienden komen hier over de vloer met excentrieke wensen. "Een babykameel is wel één van de specialere dieren die ik binnen gekregen heb. Maar ik krijg ook andere speciale opdrachten. Diertjes die ik kleertjes moet aandoen of in een menselijke houding moet zetten. Ik heb ooit een konijn moeten opzetten dat moest lezen in een boekje. Dat moest dan in een stoeltje zitten met een tafeltje en een glas whisky en een sigaar. Ik vind dat leuk om te doen. Het is niet altijd hetzelfde."

(lees verder onder de foto)

Een alleskunner

Als dieren- en natuurliefhebber sprak het beroep Frauke aan. Maar voor die stiel bestaat er geen opleiding. Een taxidermist is een alleskunner. Van het uithalen van rotte ingewanden tot het modelleren met ijzerdraad en stro. "Het proces om van een dood dier terug een exemplaar te maken dat er levensecht uitziet vergt veel tijd, geduld en concentratie maar voelt telkens opnieuw als het beetje magie dat ik kan creëren."

Een echte ambacht dus, waarmee Frauke in onze provincie genomineerd is voor 'Ambacht in de kijker'. In totaal zijn er 10 genomineerden. Zij worden nu via werkplaatsbezoeken en promotievideo's in de kijker gezet en maken kans op de hoofdprijs ter waarde van 3.000 euro, of de Prijs Parel van de Jury ter waarde van 1.500 euro. De winnaars worden in juni bekend gemaakt.