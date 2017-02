Kortrijkse theaterdecors opgenomen in topstukkenlijst

De topstukkenraad heeft een positief advies geformuleerd aan minister Gatz over een mogelijke opname van de Kortrijkse theaterdecors, de Dubosq-collectie, in de topstukkenlijst.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordigster Tine Soens (sp.a). Een opname in de lijst gebeurt omwille van bijzonder archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

De decors van de hand van Albert Dubosq (1963-1940) vormen een schat van scenografische glorie. Het gaat over 30 repertoiredecors die onder meer gebruikt werden in opera’s als Carmen en Aïda. De decors dateren uit de periode van 1913-23, maar stralen de Belle Époque en negentiende-eeuwse romantiek uit.

Albert Dubosq was de leerling van vier gerenommeerde Parijse decorateurs en was dat ook zelf. Door de opname in de lijst gelden beschermingsmaatregelen voor fysische ingrepen. Bovendien kan men restauratiesubsidies aanvragen die tot 80% van de kosten dekken voor conservatie- en restauratiewerken. De minister laat weten dat een vijftal representatieve stukken in de topstukkenlijst komen.