Reden van de verhuizing is het grote succes van het initiatief op woensdag 18 december. Er worden duizenden sportievelingen verwacht. Zij zullen rondjes lopen voor het goede doel.

Voor hun comfort is het parcours nu aangepast: niet meer in het centrum van de stad maar aan de rand. Dat is vooral belangrijk voor parkeergelegenheid en veiligheid.

Meer info over de Warmathon in Kortrijk vind je hier.