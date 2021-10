Kortrijkzaan bouwt lijnbus om tot noodhulpbus

De omvorming van lijnbus naar 'noodhulpbus' is ronduit indrukwekkend. Er is een grote keuken geïnstalleerd. Herpoel wil er 12.000 tot 15.000 warme maaltijden per dag kunnen bereiden. Er zijn ook voorzieningen om er een medische hulppost in onder te brengen.

Carlo Herpoel gaat wel vaker werken in nood- en rampgebieden. In de vluchtelingencrisis was hij actief in vluchtelingenkampen. Afgelopen zomer trok Carlo ook naar de getroffen gebieden in de Ardennen, na de watersnood daar. (lees verder onder de foto)

Voor de ombouw van de bus recupereerde Herpoel materiaal van onder meer het Sint-Maartensziekenhuis in Kortrijk. Ook ander materiaal zoals de watertank, werkbladen, tafels en ander horecamateriaal kreeg hij geschonken van verschillende instellingen. Dampkapbouwer Novy uit Kuurne schonk de afzuiginstallatie.

Carlo Herpoel hoopt om binnenkort een eerste keer met de bus uit te rijden.