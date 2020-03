Kortrijkzaan getuigt over Coronamaatregelen in Italië

De coronabesmetting in Wevelgem en de gevolgen vallen al bij al nog mee. De situatie in Italië waar de Wevelgemnaren de besmetting opliepen, is helemaal anders. De regering heeft nu alle scholen gesloten en dat zeker tot 15 maart. Olivier Carlassara uit Kortrijk getuigt.

Olivier Carlassara maar woont al vijftien jaar in Bagnacavallo, ten zuidoosten van Lombardije, de regio die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Hij werkt als psycholoog in een openbaar centrum.

“In onze wachtzaal mogen niet meer dan tien mensen plaats nemen, dus als er meer zijn dan moet je ze ergens anders laten zitten. Het principe is dat alle bijeenkomsten en evenementen waar je niet kan garanderen dat de mensen op minstens een meter van elkaar zitten, worden afgelast”, zegt Carlassara.

Drastische maatregelen maar het ergste is voorbij

Persoonlijk vindt hij de maatregelen drastisch, maar : "Het is nu wel zo dat ik mij de laatste dagen een beetje heb laten overtuigen door het argument dat de gezondheidszorg inderdaad in de knoop raakt. Er zijn ziekenhuizen die al helemaal vol liggen en waar je niet meer terecht kan voor andere gezondheidsproblemen. Dat vind ik dus wel een argument om er zeker voor te zorgen dat de epidemie ingedijkt wordt.”

De paniekgolf van in het begin is volgens Olivier wel weg. “De Italiaanse media zijn daar ook zeer goed in om zaken op te kloppen. Nu merk ik dat de mensen niet meer zo bezorgd zijn op vlak van gezondheid, voor hun eigen gezondheid, maar ze zijn wel bezorgd voor de gevolgen van alle maatregelen op de economie vooral.”

Binnen Europa is Italië ook het land met de meeste besmettingen.