Kortrijkzaan regelt zelf repatriëringsvlucht voor gestrande Belgen op Tenerife

In het Spaanse Tenerife zit een groep van zo'n 300 Belgen, waaronder ook West-Vlamingen, vast in quarantaine. Voor Kortrijkzaan Jos Buyck is de maat vol. Hij zorgt zelf voor een vliegtuig en piloot voor een repatriëring, omdat hij zich in de steek gelaten voelt door de overheid.

Samen met een landgenoot heeft Jos een Facebookactie ondernomen om alle gedupeerden te verzamelen. "De meesten zijn mensen van respectabele ouderdom (65 -90) die in België frequent hun arts moeten kunnen raadplegen voor de opvolging van gestarte behandelingen, waaronder kankerpatiënten", schreef hij eerder al in een brief naar Philippe Goffin, de minister van buitenlandse zaken.

Volgens hem is ook medicatie nodig. "Ik ben 74 jaar. Ik moet elf pillen per dag nemen. De medicatie raakt op en die is hier niet verkrijgbaar. Ik ben niet het enige geval."

Zelf vlucht versieren

Jos was 20 jaar lang hobbypiloot. Nu werkt hij samen met firma’s uit Antwerpen en Wevelgem om een vlucht te versieren voor zo’n 300 mensen. Het toestel zal zonder reizigers naar Tenerife vliegen en keert daarna vol Belgen terug naar Zaventem.

Omdat de vlucht volledig coronaproof moet zijn, gelden duidelijke maatregelen: "Niemand komt zonder mondmasker op het vliegtuig en iedereen zal dat masker tijdens de vlucht ook moeten aanhouden."

320 euro per ticket

De vlucht zal meer dan 90.000 euro kosten. Wie terug naar België wil, zal voor zijn ticket 320 euro per persoon moeten betalen. Jos hoopt volgende week al op te stijgen en verwacht, ondanks de maatregelen hier, geen grote problemen bij aankomst in België.

Gedeelde frustratie

Ook de ouders van Isabelle Cannie uit Harelbeke maken deel uit van de groep op Tenerife. "Als twee zeventigplussers maken mijn ouders zich doodongerust in deze uitzichtloze situatie en zijn ze ook bezorgd over medicatie die opgeraakt en niet te verkrijgen is op Tenerife", vertelt ze.

Isabelle deelt de frustratie van Jos: "Ik had mijn ouders geregistreerd voor de repatriëringsvluchten die georganiseerd werden en ook hun kennissen hadden dit gedaan. Hun gegevens zijn dus gekend op het consulaat in Tenerife en via travelers online maar desondanks worden zij niet meer gecontacteerd".