Kortrijkzaan schenkt beschermde site aan Koning Boudewijnstichting

De site ligt langs de Heirweg en de Izegemsestraat. De huisjes kwamen in zijn handen via een erfenis. “Ik heb de site met 18 arbeidershuisjes van mijn moeder gekregen toen ik een jaar of dertig was. Zij maakte heel bewust de keuze om zoveel mogelijk bij leven te regelen,” zegt Bernard. De woningen werden steeds verhuurd, ook nu nog. 35 jaar lang zorgde hij zelf voor de restauratie- en renovatiewerken. In 2004 werden zijn 18 huisjes beschermd als monument. Een verrassing die het beheer niet altijd vereenvoudigt, maar die hem als eigenaar wel sterkte in de overtuiging dat het geheel moest samenblijven. En zo kwam hij tot het besluit om de site in zijn geheel te schenken.

Niet verkopen

“Nu ben ik er als zestiger nog heel graag mee bezig, samen met mijn zus die me helpt met de administratie voor de verhuur," zegt Bernard. "Ik wil de continuïteit echter verzekerd zien voor als het me te zwaar zou worden om gezondheidsredenen. Zelf heb ik geen rechtstreekse erfgenamen en mijn stiefkinderen kunnen er niet voldoende tijd voor vrijmaken. Omdat ik de site zeker als één geheel wilde behouden, was verkopen geen optie en om diezelfde reden wou ik het geheel ook niet schenken aan een organisatie met een heel andere kernactiviteit, die er enkel wat aan heeft als ze het te gelde kan maken. Via mijn bankier kwam ik bij de Koning Boudewijnstichting terecht.” De Koning Boudewijnstichting moet ervoor zorgen dat het eigendom niet versnipperd raakt en dat er niet zomaar kan worden bijgebouwd op de weide aan de rand van de site.