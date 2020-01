De man is betrapt toen hij in Blankenberge foto’s aan het maken was van kinderen. In totaal staan vijf mensen terecht.

De zaak kwam een jaar geleden aan het licht. De man uit Kortrijk werd op het strand van Blankenberge betrapt toen hij foto’s nam van kinderen. Al snel vonden de speurders een link met twee andere Belgen, een Nederlander en een Brit. Ze hebben kinderen misbruikt en daar bestaan ook foto’s en filmpjes van. In totaal zijn 9 miljoen bestanden aangetroffen.