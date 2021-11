Kortrijkzanen spreken zich uit over nieuw stadion KVK

In Kortrijk is een eerste inspraakronde gestart over de inplanting van het nieuwe stadion voor KVK.

Komt die op de site van Evolis of in de omgeving van Kortrijk Xpo? Die twee plaatsen zijn op dit ogenblik weerhouden voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Eerder zijn de sites Van Marcke, Mewaf, Kapel ter Bede en de huidige locatie afgevoerd. Iedereen mag zijn ideeën of bezwaren inbrengen. Midden 2023 moet dan de definitieve keuze vastgelegd worden, zodat in 2025 de bouw kan starten.

In de omgeving Kortrijk Xpo zijn er zes mogelijke plaatsen, waaronder de Hallen, de kiss & ride parking en zelfs over de E17 wanneer de overkapping er komt. Maar In 2015 ging de voorkeur duidelijk uit naar Evolis. En als het op de verkeersdruk en bewoning afhangt, lijkt Evolis de aangewezen plaats.

Verouderd stadion

Over de financiering is het laatste woord lang nog niet gezegd. Maar dat is een zorg voor later. Op Union en Seraing na, heeft KVK het oudste stadion in 1A. Het dateert van 1921. En dus moet de vernieuwing er komen. Het nieuw duurzaam stadion moet 12.000 tot 15.000 duizend zitjes krijgen. De eerste inspraakronde loopt tot 17 januari.