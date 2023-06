"Kostprijs zwembad wordt ongehoord hoog", zegt oppositie in Bredene, gemeente pareert kritiek

In Bredene maakt oppositiepartij Groen zich zorgen over de kost van het nieuwe zwembad. Die stijgt met de helft en dat weegt te zwaar door op de gemeentekas, vreest Groen. De partij wil de pauzeknop indrukken. Burgemeester Steve Vandenberghe gaat niet akkoord.

Het nieuwe zwembad op de site Grasduinen zal er niet zonder slag of stoot komen, dat is nu al duidelijk. In het voorjaar sloegen duikclubs alarm omdat de badkuip niet diep genoeg was. Ze vingen bot: de plannen bleven zoals ze waren "watn anders zou dat flink meer kosten," zei de gemeente toen. Maar volgens oppositiepartij Groen lopen die kosten nu al ongehoord hoog op. (lees verder onder de foto)

"Van 1,3 miljoen euro per jaar zou de kostprijs stijgen naar 1,7 miljoen en zelfs 2 miljoen euro per jaar," zegt Bruce Verburgh van Groen. "De burgemeester blaast de kosten voor het huidige zwembad trouwens ook op, van 700.000 euro naar 1 miljoen."

Reactie gemeente: "correct gehandeld"

"Als er op vandaag kosten zijn van 750.000 euro," zegt burgemeester Steve Vandenberghe. "Als we rekening houden met de index, de energiekosten en de vele kosten die we nog zullen hebben aan ons oud en versleten zwembad, dan gaan we op het moment dat we het nieuw zwembad openen aan een exploitatiekost zitten van één miljoen euro bij ons oud zwembad. Dus wij hebben de bevolking heel correct ingelicht."

(lees verder onder de foto)

"Ik betreur het dat Groen dit ene cijfer uit de context trekt om het hele project weer op de helling te zetten," zegt Vandenberghe. "Wij zouden graag na de zomer starten want wij willen dat oud zwembad zo vlug mogelijk sluiten want dat zwembad kost veel teveel voor wat we nog kunnen bieden aan de mensen." (lees verder onder de foto)

Zwembadgroep Lago gaat het nieuwe zwembad bouwen. Het moet één van de grootste gasloze zwembadcomplexen van het land worden. Het dak van het zwembad zal 761 zonnepanelen tellen, goed voor een oppervlakte van 1.200 m2. De zonne-energieproductie in combinatie met geothermie maakt dat het zwembad in Bredene volledig elektrisch kan draaien.

“LAGO Bredene Grasduinen wordt hét zwembad van de toekomst”, zei Diether Thielemans van LAGO daar eerder over. “Het complex toont dat we zwembaden volledig elektrisch en dus zonder CO2-uitstoot kunnen laten draaien. In de toekomst zullen we altijd zo groen mogelijke zwembaden bouwen.” Het sport – en recreatiecomplex komt er in de tweede helft van 2024.

