Koud voor toerisme aan zee

Het wordt vandaag iets warmer, mar het blijft koud aan zee voor wie wil genieten van het uitwaaien aan de kust. Er staat wel veel bewolking met in de namiddag wat meer opklaringen. De wind wordt zuidwestelijk en waait meestal matig bij zo'n 9 graden.

Iets zachter dan de vorige dagen maar het weer is de kustbezoeker die wil genieten van wat zon en warmte nog niet echt genegen. Vandaag maximumtemperaturen van 9 graden. Met ook de horeca die dichtblijft aan zee zijn veel kusttoeristen nagenoeg verplicht om vooral van de buitenlucht te genieten.

Geen overrompeling

Toen vorige week zomerse temperaturen werden gehaald bleek nogmaals hoe groot de impact van mooi weer is op de toevloed van dagjestoeristen naar de kust.

De laatste week is die overrompeling alvast uitgebleven. Voor veel kustburgemeesters is dat in verband met de Covid-veiligheid alvast een opluchting.