De nacht van dinsdag op woensdag was (voorlopig) de koudste nacht van het winterseizoen 2017-2018. Om 7 uur bedroegen de minima in Koksijde -7,8°C.

In Middelkerke was dat -7,1°C, en in Zeebrugge en Beitem -4,8°C.

En we krijgen nog meer vriesweer voor de kiezen. Vandaag klimt het kwik niet veel hoger dan -2 graden. Vanavond en vannacht liggen de minima tussen -3 en - 4 graden. Bovendien staat er een matige tot soms vrij krachtige wind uit het oosten, met rukwinden tot 50 of 60 km per uur.

Bekijk ook