Kraan van 124 meter tilt hoogspanningsmast over bos

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 meter hoge torenkraan die de mast over een bos tilt.

De afbraak van de hoogspanningslijn tussen Brugge en Eeklo is het sluitstuk van het Stevin project, dat windenergie van op zee het land inbrengt. Dit project was een eerste stap in de versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen.

De mast stond midden in een bos en was dus volledig omgeven door bomen. Een torenkraan van 124 meter heeft de hoogspanningsmast over de bomen getild, om eventuele schade aan het bos te beperken. Begin dit jaar heeft Elia al verschillende hoogspanningsmasten in de buurt afgebroken. Deze verdween nu pas, om het broedseizoen van de vogels niet te verstoren.

Recyclage ter plaatse

De onderdelen van de hoogspanningsmast worden ter plaatse gerecycleerd door metaalverwerkend bedrijf Galloo. Dat bedrijf heeft aan de overkant van de straat een terrein waar de kraan wordt gedemonteerd en nadien verder verschroot.

Afbraak hoogspanningslijn

Elia breekt op dit moment een hoogspanningslijn (150 Kv) af tussen Brugge en Eeklo. Een lijn van 29 kilometer lang die ook over het grondgebied van Damme en Maldegem loopt. In totaal breekt Elia zo 95 hoogspanningsmasten af. De werken zijn het sluitstuk van het Stevinproject, dan windenergie van op zee aan land brengt.