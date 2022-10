De kraanman die gisteren aan het werk was in de Christinastraat in Oostende heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Dat heeft hij gezegd aan de politie.

De man, een veertiger met jaren ervaring, is helemaal in shock, zegt zijn advocate. Toen zijn collega gas rook heeft hij meteen de noodprocedure in werking gezet. Hij schakelde de machine uit en belde de hulpdiensten. Hij was al buiten de ingestelde perimeter toen de explosie gebeurde.

