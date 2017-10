Kraanman zwaargewond na val

In Diksmuide is deze morgen een ongeval gebeurd bij de afbraak van een kraan. Een kraanman raakte zwaar gewond.

Bij de afbraak van de kraan reed een vrachtwagen frontaal in op de kraanarm, die op dat moment over de rijweg hing. De kraanman, die op dat moment op de kraanarm zat, is er af gevallen en kwam zwaar ten val. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Mogelijk heeft de laagstaande zon er voor gezorgd dat de vrachtwagenchauffeur de kraan niet zag. Op de weg stonden ook enkele kegels om de werken aan te geven.

Er is momenteel ook heel wat verkeershinder, omdat de weg in één richting is afgesloten. Er is beurtelings verkeer.

(later meer)