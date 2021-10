Kracht van woord en beeld centraal in stadsfestival 'Niemand is een eiland'

Damme pakt dit najaar uit met het stadsfestival ‘Niemand is een eiland’.

De titel verwijst naar onze relatie met de natuur en de verbondenheid met elkaar. Het kunstenfestival is een initiatief van Stichting IJsberg, met intendant Jan Moeyaert. Beeldende kunstenaars, schrijvers en dichters krijgen een podium. Het is het vierde stadsfestival waar stichting IJsberg in Damme mee uitpakt. De kracht van woord en beeld staan centraal. Het stadsfestival kan je bezoeken tot 12 december.