Krachtpatser uit Vlamertinge krijgt politiebezoek

Arfeuille zelf is niet bereikbaar voor commentaar. De spierenbundel haalde in de jaren 90 verschillende keren het Guinness Book of Records voor de krachttoeren die hij uithaalde met zijn gebit. Eén van de strafste stoten was het vooruittrekken met de tanden van een 223 ton zware trein in Diksmuide, maar hij trok ook waterskiërs op de Noordzee vooruit. Voorts plooide hij ook ijzeren staven, klopte nagels met zijn blote handen in dikke planken, en hij was ook Belgisch kampioen powerliften. Zijn grote rivaal was de intussen overleden John Massis.

Niet onbesproken

In 2001 raakt Walter Arfeuille verwikkeld in een drugsschandaal, wat hem een veroordeling van 2 jaar effectieve gevangenis oplevert. De krachtpatser dealde heroïne in zijn fitnesscentrum, vooral aan jongeren. Deze smet op zijn carrière zorgt ervoor dat er geen standbeeld van kunstenaar Eric Dupon op het Charles Valckeplein in Vlamertinge komt.

Nog altijd heeft Arfeuille een eigen powerclub ‘De Amateur’ in zijn Vlamertinge. Onlangs was hij te zien in ons programma ‘Terug van Weggeweest’, waarbij we terugblikken naar enkele archiefreportages van het rijkgevulde Focus en WTV-televisiearchief.

Bekijk hier nog eens de reportage.