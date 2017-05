Kraterfront trekt herdenking W.O.I op gang

Over een kleine maand start met het "Kraterfront" een nieuwe golf van allerlei culturele evenementen bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Het Kraterfront verwijst naar de grote mijnenslag In het Heuvelland in 1917. Mesen en Heuvelland organiseren op 10 juni voor het Kraterfront concerten onder de noemer Zero Hour. Burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland: "Ozark Henri komt samen met Ypriani. Wannes Capelle zal er ook zijn. Elke ambassade stuurt ook een artiest".

Voor het Kraterfront zelf zijn nu al 3000 mensen geregistreerd. Op elf plaatsen in het Heuvelland zullen op 10 juni vanaf 10 uur allerlei klank- en lichtspektakels te zien zijn.

Het Kraterfront moet na het Licht- en het Woordfront het culturele programma voor dit jaar bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog op gang trekken. . In oktober is er ook de herdenking van de slag van Passendale met unieke concerten. Maar daarnaast staan tussen juni en november maar liefst 61 evenementen op het programma met ook klassieke concerten, tentoonstellingen en theatervoorstellingen. Alles is terug te vinden op www.gonewest.be