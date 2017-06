Kraterfront vandaag van start in Westhoek

Vandaaggaat in de Westhoek het project 'Kraterfront' van start. Dat monumentale project herdenkt de fameuze Mijnenslag en de Slag van Passendale uit de Eerste Wereldoorlog.

Hierbij zullen 2.100 kaarsen en 11 lichtbakens in oude kraters een front van vier kilometer vormen om de Mijnenslag van 7 juni 1917 te herdenken.

Het Kraterfront wordt 's avonds afgesloten met een gratis optreden van de Canadese band Godspeed You! Black Emperor. Speciaal voor de gelegenheid hebben de 'godfathers van de postrock' en de meesters van de soundscape een nieuwe compositie ingeblikt.

Passendale, met 400.000 slachtoffers op 100 dagen tijd in een strijd om enkele kilometers terreinwinst, is uitgegroeid tot een internationaal symbool voor de zinloosheid van het oorlogsgeweld.

Het zwaartepunt van GoneWest ligt in het najaar, met 61 voorstellingen van dans, theater, muziek en literatuur. Op 13 en 14 oktober zullen Flip Kowlier en Tom Barman zich laten inspireren door de Eerste Wereldoorlog en die nieuwe creaties brengen in Zonnebeke. Een ander hoogtepunt wordt de uitvoering van het 'War Requiem' van Benjamin Britten in Brugge, op 10 en 11 november, het einde van GoneWest 2017.

De provincie is nu al hard bezig aan de laatste editie volgend jaar. Het hoogtepunt van die editie wordt het Waterfront, een participatief project waarbij 3.000 bootjes op de Noordzee een front zullen vormen op 29 juni 2018.