Kreator, Channel Zero en 62 andere metalbands: Alcatraz lost eerste namen

De organisatoren van metalfestival Alcatraz hebben de eerste 64 namen bekendgemaakt, waaronder Kreator, Doro en Jinjer. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 augustus zijn elke dag 12.000 metalfans welkom in Kortrijk. Ongeveer een derde van de tickets is al de deur uit.

Het feit dat door de pandemie heel wat bands hun tournée hebben afgelast, maakt het lastig voor de organisatie van metalfestival Alcatraz. Toch gaan de organisatoren voor een kwalitatieve line up: onder andere Channel Zero, Kreator, Doro en Cowboys & Aliens sieren de affiche. Nieuwkomers zijn onder meer Bark, Sloper, lalma, Feed, Thorium, After All, Powerstroke en White Heat. De volledige lijst vind je hier.

De organisatie bevestigt dat zowat alle bands die op de oorspronkelijke affiche stonden, maar op de nieuwe niet meer worden vermeld, integraal zijn verschoven naar 2022.