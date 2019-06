Kreeg Ivan Leko geld om spelers op te stellen?

Dat zou ook de reden zijn waarom Leko donderdagmorgen in Hasselt opnieuw verhoord werd. Het zou gaan om de transfers van spelers Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Tomecak.

De 41-jarige Leko werd vorig najaar al eens ondervraagd over de wijze waarop hij betaald werd toen hij als coach aan de slag was bij OH Leuven. Veljkovic was toen zijn manager.

Ivan Leko werd de voorbije weken als trainer van Club Brugge vervangen door Philippe Clement. De Kroaat bleef niet lang zonder club en tekende intussen voor Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt in Hasselt bijgestaan door zijn raadsman Walter Van Steenbrugge.