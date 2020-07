Krijgen we lockdown per provincie in tweede golf?

Bij een eventuele tweede coronagolf pleit de expertengroep GEES er voor om coronamaatregelen te nemen op maat, per provincie. Dat staat in een rapport waaruit blijkt dat de experten een nationale lockdown willen vermijden.

Per provincie moet dat volgens hen wel kunnen, op basis van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Ze pleiten ervoor om ook hier met een kleurencode te werken. Gouverneur Decaluwé is zelf voorstander van een lokale aanpak, te beginnen op gemeentelijk niveau. Maar daar zijn de cijfers onvoldoende correct, vindt hij. Hij hekelt ook de contactracing die onvoldoende werkt. We varen in de mist, klinkt het.

West-Vlaanderen is op vandaag één van de provincies met het hoogste aantal besmettingen per 100.0000 inwoners en zit in code geel. Toch zijn er duidelijke verschillen, al de hele week, tussen het zuiden van West-Vlaanderen, waar het minder goed gaat, en pakweg de kust. Decaluwé vindt dat de tracing beter moet werken. De oorzaak van een uitbraak kan lokaal heel verschillend zijn. Dan moet de aanpak dat ook zijn.

