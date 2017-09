De provincie heeft de krijtlijnen vastgelegd om de site Dadipark in Dadizele nieuw leven in te blazen. Binnen de zes maanden moet er een masterplan zijn.

In de toekomst moet er op de site plaats zijn voor maximaal 57 wooneenheden, gelegen in een groen park, met voldoende aandacht voor waterbuffering. Ook de Heulebeek stroomt door het gebied, waardoor er overstromingsgevaar kan zijn. Er moet in het masterplan ook ruimte zijn voor de bedevaarders die naar de basiliek van Dadizele trekken. Dadipark was van 1950 tot 2002 een recreatiezone. Alles werd er tussen 2012 en 2014 gesloopt, op enkele gebouwen na.