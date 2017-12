De kringloopwinkel vindt voorlopig onderdak in de voormalige gebouwen van Blokker in de Sint-Laurentiusstraat. Op twee weken tijd werd alles in gereedheid gebracht, en vanaf vandaag kunnen de inwoners er weer terecht voor tweedehands spullen. Eind september brandde de kringwinkel in de Torhoutsesteenweg volledig uit. ’t Rad, de vzw achter de kringloopwinkel, hoopt over twee jaar op dezelfde locatie opnieuw te kunnen starten.

