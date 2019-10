Tijdens de ‘Dag van de Kringwinkel’ zetten alle kringwinkels in onze provincie hun deuren wagenwijd open. Dit jaar is het thema ‘Fier op mijn job.’

Kringwinkels zijn nu al één van de grootste werkgevers in de sociale economie. Toch zullen ze in de nabije toekomst nog eens 2.000 extra personeelsleden nodig hebben. Enkel zo kunnen ze aan de gevraagde recyclage-eisen voldoen. Kringwinkels moeten zichzelf ook telkens weer heruitvinden. Dat is de enige manier om competitief te blijven in een veranderende markt.