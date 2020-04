Kringwinkels worden overrompeld met spullen

Nu heel wat mensen thuis zitten door de coronapandemie hebben ze tijd om op te ruimen. Heel wat mensen brengen hun oude spullen en kleren naar de kledingcontainers. Maar het centraal magazijn van kringwinkels in Heule roept op om de spullen nog even thuis te houden.

Heel wat mensen maken in deze coronatijden dankbaar gebruik van de kledingcontainers van de kringwinkel. De spullen worden opnieuw verkocht en kunnen zo een tweede leven krijgen, maar dat wordt stilaan een probleem. In deze periode bemerken ze een stijging van de donaties merkbaar, ook in de hal van het centraal textielmagazijn van de kringwinkels van Zuid-West-Vlaanderen in Heule. Normaal worden de kledingstukken dagelijks verdeeld onder de winkels, maar nu blijven ze opstapelen. De kringwinkels vragen dus om nog even te wachten met het doneren van kledingstukken en spullen tot na de coronacrisis.

