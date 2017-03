Kris Peeters gaat overleggen met Bombardier

Kris Peeters zit maandag samen met de Europese top van Bombardier. Het is zijn bedoeling om ondanks de aangekondigde besparingen zo veel mogelijk jobs in Brugge te behouden.

Vrijdag raakte bekend dat Bombardier Brugge vanaf 2018 geleid zal worden vanuit Crespin in Noord-Frankrijk. In heel Europa verdwijnen er zo'n 3.500 banen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Hoeveel banen er wegvallen in Brugge is nog niet duidelijk.

De vakbonden vrezen dat de helft van de jobs zouden kunnen sneuvelen in de Brugse vestiging.