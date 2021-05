Kritiek op corona-onveilig titelfeestje in Westkapelle

Het titelfeest van Club Brugge begon gisterenavond op het veld van Anderlecht en eindigde in Westkapelle, waar de spelersbus, in het holst van de nacht, werd opgewacht door tientallen clubfans.

Door een uitgelaten menigte, die de coronaregels even niet meer volgde, baande de spelersbus zich een weg naar het oefencomplex in Westkapelle. Het was drie uur 's nachts intussen, maar de fans keken niet op een uurtje. Even later mengden ook de spelers zich in de menigte. Zonder mondmasker, zonder afstand.

Daar is de politie bijzonder misnoegd over Elke speler en de trainer krijgt een proces-verbaal in de bus. Ze lapten alle afspraken aan hun laars, zegt een heel boze korpschef.

Noa Lang heeft zich bovendien de woede op de hals gehaald van heel wat Anderlecht-supporters. Op beelden die via sociale media worden gedeeld, is te zien hoe het Nederlandse goudhaantje van blauw-zwart na het 3-3 gelijkspel tegen Sporting met de Club-supporters voluit "Liever dood dan Sporting-Jood" meezingt. Supporters van Anderlecht worden door hun Brugse rivalen spottend wel eens "Joden" genoemd. Overigens geldt hetzelfde voor de fans van Ajax, nota bene de ex-ploeg van Lang.

