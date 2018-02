Kritiek op geplande route voor kleitransporten

De bewoners van de Schreiboomstraat zijn niet te spreken over de alternatieve route, waardoor hun straat de belangrijkste as wordt voor de kleitransporten van de kleigroeve naar de dakpannenfabriek in Aalbeke. Op een bewonersvergadering uitten ze niet alleen hun ongenoegen, ze verzetten ook heftig zich ook tegen die plannen.

Lieve Vansevenant, Gemeenschapsraad: “Het is eigenlijk een typische landelijke straat met twee grachten aan beide zijden, die absoluut niet geschikt is om daar zwaar vervoer door te sturen. Maar er is geen alternatief, zegt men. Er is wel een alternatief, maar met moet ons de kans laten om eens mee te denken."

De Schreiboomstraat is blijkbaar een alternatief om de dorpskernen van Rollegem, Bellegem, Aalbeke en Tombroek van zwaar verkeer te vrijwaren. Yves Van Wayenberg: “Het enige échte alternatief is een op- en afrit. Dan is iedereen gevrijwaard: Bellegem, Rollegem, iedereen, zo simpel is het.” Maar van zo'n aparte op- en afrit op de E 403 voor de kleitransporten wil Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts niets weten.

Verrassingen

De provincie heeft intussen de vergunning goedgekeurd voor de klei-ontginning en als de provincie ook het traject moet bepalen, kunnen wel eens andere verrassingen uit de lucht vallen. Het heeft dus geen zin om met scherp te schieten op het stadsbestuur. De stad wil vooral bemiddelen.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk: “Nu hebben we een voorstel gedaan waarmee we het minst aantal bewoners treffen, goed wetende dat het geen ideale oplossing is. Maar als je wil dat het bedrijf verder een toekomst heeft met 400 werknemers, dan moet je een oplossing vinden waar je de twee kunt verzoenen: economie en tegelijkertijd verkeersveiligheid en duurzaamheid.”

De bewoners krijgen nu twee maanden om alternatieven te bekijken en voorstellen te doen.