Roeselare voert vanaf 1 september één grote zone 30 in, in het stadscentrum. Niet toevallig bij de start van een nieuwe schooljaar.

De zone 30 moet zorgen voor veiliger verkeer, vooral voor fietsers en voetgangers.

Kritiek

Op de nieuwe regeling is er kritiek van N-VA, de grootste oppositiepartij in Roeselare. "Een zone 30, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 is ondoordacht", zegt N-VA. De partij pleit voor dynamische verkeersborden zodat zone 30 enkel overdag geldt of bij evenementen.

Volgens Roeselare zal het wennen zijn voor iedereen. De politie zal dan ook de eerste maanden niet onmiddellijk beboeten.