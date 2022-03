Kritiek op nieuw oorlogsmuseum in Ieper

In Ieper is de eerste tank toegekomen die te zien zal zijn in het toekomstige oorlogsmuseum.

Het War Heritage Institute, dat onder defensie valt, wil in enkele loodsen op het militair domein langs de Kemmelseweg een depot onderbrengen, met materiaal uit de Koude Oorlog, onder meer tanks en kanonnen, materiaal dat nu overal verspreid staat. Het depot zou tegelijk een museum zijn. Gisteren is de eerste tank toegekomen, maar de opening zou pas voor over 5 jaar zijn.

Toen de plannen in maart vorig jaar bekend werden gemaakt, reageerde het stadsbestuur positief. “Als defensie van plan is om hier een toch wel vrij groot museum in onder te brengen, dan is dat een extra troef voor een toeristische stad als Ieper, zei schepen Philip Bolle toen.

Maar oppositiepartij CD&V ziet het anders. "Ieper is een vredesstad," zegt gemeenteraadslid Jan Breyne, "Met dit museum geeft de stad een verkeerd signaal”.

Franky Bostyn, adjunct-directeur van het WHI betwist die kritiek: “Het museum zal sterk educatief onderbouwd zijn. Kinderen zullen inzicht krijgen over onze geschiedenis van conflict. We moeten tonen dat er in het verleden hard gevochten is voor de vrijheid die we vandaag hebben”.

Volgende week ligt de komst van het museum opnieuw op tafel tijdens de gemeenteraad.